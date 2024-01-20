Внучка Мусы Джалиля: Фестиваль «Поэт и музыка» должен выйти на всероссийский уровень

С каждым годом музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка», посвященный произведениям поэтов-фронтовиков и, в частности, Мусе Джалилю, набирает всё большую популярность. Внучка великого татарского поэта, Героя Советского Союза, организатор события Татьяна Малышева поделилась планами сделать всё возможное, чтобы мероприятие приобрело всероссийские масштабы.

«Проект уникальный. Да и во многих городах дедушка бывал, там его творчество не просто знают, там даже есть музеи и школьные музеи, посвященные ему. Но, конечно, на всё это нужны средства. Мы очень надеемся, что в будущем фестиваль все-таки выйдет на всероссийский уровень», – отметила она.

Напомним II Международный фестиваль имени Мусы Джалиля «Поэт и музыка» стартует в Москве 21 января. Первый отборочный концерт пройдет в столичном Татарском культурном центре в 16:00, а затем продолжится в РТ. Подробнее о том, какие города войдут в «музыкальное турне» и в чем уникальность этого мероприятия, в материале «Концерты в Москве и тур по Татарстану: внучка Мусы Джалиля – о фестивале «Поэт и музыка».