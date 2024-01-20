Концерты в Москве и тур по Татарстану: внучка Мусы Джалиля – о фестивале «Поэт и музыка»

Татьяна Малышева: «Сочетания музыки и слова вместе, где поэтическое произведение плавно переходит в музыкальное, таких аналогов не было нигде»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыкально-поэтические концерты в Москве проводятся более 10 лет

«С самого начала нашей деятельности наш благотворительный фонд „Арт-Линия“ более десяти лет организует музыкально-поэтические концерты. Такого формата никогда не было. Существуют фестивали отдельно в поэтическом и отдельно в музыкальном форматах, но сочетания музыки и слова вместе, где поэтическое произведение плавно переходит в музыкальное, – таких аналогов не было нигде», — отметила организатор фестиваля Татьяна Малышева.

Интересно, что взрослые состоявшиеся артисты также активно поддерживают проект. Например, для самого первого фестиваля «Поэт и музыка» песню на стихи Мусы Джалиля написала талантливый композитор Миляуша Хайруллина, ставшая известной не только в Татарстане, но и среди столичной татарской общественности после блестящей премьеры оперы «Кави-Сарвар» в феврале 2023 года.

«Миляуша Хайруллина всегда у нас за роялем, гала-концерт фестиваля мы теперь завершаем ее песней» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С тех пор Миляуша Хайруллина всегда у нас за роялем, гала-концерт фестиваля мы теперь завершаем этой песней. Нас поддерживают и другие артисты. Солист Государственного академического Большого театра, заслуженный артист РТ Марат Гали в предыдущие годы тоже участвовал в гала-концертах. Но на отборочных у нас выступают только дети», – поделилась с нами Малышева.

На очереди – турне по Татарстану

Внучка Мусы Джалиля будет не единственным представителем прославленной татарской фамилии на фестивале. Традиционно в нем примет участие и дочь великого татарского поэта Чулпан Залилова.

В фестивале традиционно примет участие дочь великого татарского поэта Чулпан Залилова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После первого отборочного концерта в Москве 21 января организаторы отправятся в турне по Татарстану, где пройдет еще пять концертов. Завершится фестиваль двумя гала-концертами, приуроченными ко дню рождения Мусы Джалиля.

Первый из татарстанских концертов пройдет 24 января в КФУ, затем 25 января – в Органном зале Набережных Челнов, 26-го – в Бугульме, 27-го – в Альметьевске, а 28 января состоится еще один концерт в Казани, в Казанской консерватории.

После первого отборочного концерта в Москве 21 января организаторы отправятся в турне по Татарстану, где пройдет еще пять концертов Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

«В столице Татарстана у нас очень много талантливых участников, и отобрать их всех на один концерт не получилось, пришлось сделать два. После отборочных концертов мы возвращаемся в Москву и среди всех выступивших детей отбираем артистов на два гала-концерта. Первый пройдет 14 февраля в Московской консерватории, а 25 февраля фестиваль завершится в Государственном Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева в Казани», – рассказала «Татар-информу» Малышева.

В планах — выход на всероссийский уровень

Внучка Мусы Джалиля уверена, что мероприятие в перспективе нужно переводить на всероссийский уровень, ведь с каждым годом заявок приходит все больше.

Особенно трудным, по мнению Малышевой, выдался последний год. Раньше выступающим дарили фирменные книги со стихотворениями, сувениры и яркий «мерч», специально подготовленный для фестиваля. В этом же году придется ограничиться памятными дипломами. Она обратила внимание на то, что команда фестиваля в данный момент занимается написанием заявки на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив и очень надеется на поддержку от государства.

Правнучка Мусы Джалиля Елизавета Малышева также принимает участие в фестивале Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

«Очень хочется, чтобы мероприятие вышло за рамки Татарстана. Летом я была в Оренбурге, была в селе Шарлык Оренбургской области. Там тоже очень хотят провести наш фестиваль. Уфа тоже очень хочет принять его у себя. Тем более там могут быть представлены не только музыкально-поэтические произведения Мусы Джалиля, но и местных поэтов-фронтовиков. Проект уникальный. Да и во всех этих городах дедушка бывал, там его творчество не просто знают, там даже есть музеи и школьные музеи, посвященные ему. Но, конечно, на все это нужны средства. Мы очень надеемся, что в будущем фестиваль все-таки выйдет на всероссийский уровень», – подчеркнула Малышева.

Напомним, фестиваль «Поэт и музыка» каждый год проводится для популяризации творческого наследия Мусы Джалиля, а также татарской, русской и европейской академической музыки. В фестивале принимают участие детские музыкальные коллективы, учащиеся музыкальных школ и школ искусств, училищ и колледжей, лауреаты конкурсов художественного слова и литературных конкурсов чтецов.

Первый концерт пройдет уже завтра – 21 января по адресу: г. Москва, Малый Татарский переулок, 8. Начало в 16:00. Вход свободный.