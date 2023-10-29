Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 71-ю годовщину со дня образования

Сегодня, 29 октября, в России отмечают День образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, история которой началась более 70 лет назад.

Новая милицейская структура раньше называлась – наружная сторожевая охрана. С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане работает 29 подразделений, личный состав которых обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов государственного значения и мест с массовым пребыванием людей, в том числе школы, больницы и многое другое.

Кроме того, в отделах охраны развернута сеть из 41 пункта централизованной охраны. Так, с помощью специальных технических средств охраняется около 35 тысяч мест проживания и хранения имущества и около 14 тысяч объектов. Также осуществляется охрана около двухсот автомобилей.

Ранее мы рассказывали, что ежесуточно в Татарстане по маршрутам патрулирования курсируют 76 групп задержания. С начала этого года сотрудники вневедомственной охраны выявили более 220 преступлений. Это кражи, грабежи, убийства, угоны автотранспорта.

Отметим, что сегодня подразделения вневедомственной охраны республики по праву считаются самыми передовыми среди аналогичных управлений не только в Приволжском округе Росгвардии, но и в масштабе всей России. «Татар-информ» побывал в расположении и понаблюдал, как они готовятся к дежурству, а также послушал истории задержаний, подробнее в материале: «Наша цель не сломать противника, а обезвредить»: о буднях вневедомственной охраны».