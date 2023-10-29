«Наша цель не сломать противника, а обезвредить»: о буднях вневедомственной охраны

Сегодня празднует свое 71-летие служба вневедомственной охраны Росгвардии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый сотрудник обязан знать, когда может применить табельное оружие»

Сегодня празднует свое 71-летие служба вневедомственной охраны Росгвардии. Создана она была при органах внутренних дел для защиты объектов народного хозяйства, правительственных зданий и учреждений. Новую милицейскую структуру тогда назвали наружной сторожевой охраной. С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Ежесуточно в Татарстане по маршрутам патрулирования курсируют 76 групп задержания. С начала этого года сотрудники вневедомственной охраны выявили более 220 преступлений. Это кражи, грабежи, убийства, угоны автотранспорта.

Рамиль Валиев: «Все автомобили сотрудников подразделения оборудованы системой ГЛОНАСС, звуковыми и световыми приборами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все автомобили сотрудников подразделения оборудованы системой ГЛОНАСС, звуковыми и световыми приборами – мигалками – и радиостанциями. Как только звучит сигнал тревоги, каждый член экипажа надевает бронежилет, каску, берет перцовый баллончик, резиновую дубинку и спешит на вызов, рассказал заместитель командира 2-й роты по техническому обеспечению Рамиль Валиев.

На входе в здание Росгвардии встречаешься с дежурным – он принимает заявки на экстренные вызовы от операторов УМВД Казани и координирует их с экипажами Росгвардии.

Дежурный принимает заявки на экстренные вызовы от операторов УМВД Казани и координируют их с экипажами Росгвардии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дежурный координирует действия наружных служб вневедомственной охраны и осуществляет вооружение сотрудников», – рассказал командир 3-го батальона Владимир Алексеев.

Каждое утро сотрудники Росгвардии собираются в классе на инструктаж, слушают доклад о случившемся в Казани за прошедшие сутки.

Владимир Алексеев: «Мы проводим опрос личного состава на знание внутренних статей о табельном оружии и о допустимом применении силы в тех или иных ситуациях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы проводим опрос сотрудников на знание законодательных актов Российской Федерации, в том числе, по законности применения физической силы и оружия. Каждый сотрудник обязан это знать», – дополнил он.

«У нас нет задачи сломать противника, мы должны его задержать, причинив минимальный вред»

После инструктажа все сотрудники переходят в спортивный зал. Они ежедневно отрабатывают приемы самбо и занимаются физподготовкой.

После инструктажа все сотрудники переходят в спортивный зал. Они ежедневно отрабатывают приемы самбо и занимаются физподготовкой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почему именно самбо? Когда мы приезжаем на вызов по тревожной кнопке или на заявку по массовой драке, то есть в место, где может быть прямое соприкосновение с нарушителем, мы должны быть готовы обезвредить преступника. У нас нет задачи сломать противника, мы должны его задержать и нанести при этом минимальный вред. При этом действия должны быть максимально отточенными», – рассказал Владимир Алексеев.

После физической подготовки сотрудники переходят к огневой. Они принимают душ, переодеваются и переходят в класс по занятиям стрельбой. Изучают строение оружия, соревнуются в его сборке и разборке на время, стреляют по мишеням.

После физической подготовки сотрудники переходят к огневой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сначала все сотрудники проходят общий инструктаж, потом по одному человеку они идут получать боевые патроны. Как только группа из трех человек получила патроны, они выходят на специализированную площадку и стреляют по движущимся и стоящим мишеням под руководством инструктора», – дополнил мужчина.

Здесь же работают профессиональные психологи. Травмы сотрудник может получить не только физические, но и психологические. При большой стрессовой нагрузке или накопившихся проблемах каждый сотрудник может посетить комнату психологической разгрузки. Там он проходит специальные тесты и общается с психологом. Его обязательно выслушают, напоят чаем и приведут в полную готовность к несению службы.

«Женщина сама призналась в убийстве»

Командир первого взвода второй роты, третьего батальона полиции Александр Мишин в 2006 году пришел со срочной службы в армии, две недели отдохнул и устроился во вневедомственную охрану. В процессе работы получил высшее образование по специальности «юриспруденция». Получил диплом и стал офицером – командиром взвода.

Александр Мишин: «В моей практике бывали случаи, когда люди пытались замести следы и скрыть свое причастие к преступлению» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В моей практике бывали случаи, когда люди пытались замести следы и скрыть свое причастие к преступлению. Например, одна женщина рассказала по телефону дежурному, что домой вернулся ее муж с изрезанным животом. Мы прибыли по указанному адресу, зашли в квартиру и увидели лежащего на диване мертвого мужчину. У него действительно были раны на животе и шла кровь, но пол был на удивление чистым. Во время разговора женщина созналась, что это она во время ссоры ударила мужа ножом, потом вымыла пол и орудие преступления», – рассказал он.

По словам Александра, прежде чем начать применять спецсредства, сотрудники общаются с преступниками, пытаются воздействовать на них психологически.

«В течение пяти минут мы уже были на месте. В квартире был тотальный порядок, а на диване мертвый мужчина с кровоподтеками. Кроме жены, в квартире никого не было. Она кричала, что мужчину ранили на улице, после чего он пришел домой. Но в итоге она показала, где находится нож, окровавленная тряпка. Рассказала, что ударила его из-за того, что он пришел пьяный», – рассказал Александр.

Александр Мишин рассказал еще один случай: дежурному поступил звонок, мужчина сообщил, что его избили и отобрали кошелек. Злоумышленники, по его словам и словам очевидцев, забежали в подъезд.

Александр Мишин рассказал еще один случай: дежурному поступил звонок, мужчина сообщил, что его избили и отобрали кошелек Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы экипировались и пошли в этот подъезд опрашивать людей. Нам открыли во всех квартирах, кроме одной. Мы стали стучаться к ним, в процессе долгих переговоров и убеждений они открыли дверь, мы их задержали. Все трое были пьяны. Мужчина, которого побили, просто сделал им замечание, что они громко разговаривают, вот они и ответили агрессией. С момента совершения преступления прошло минут десять-пятнадцать, как мы их задержали», – подытожил Александр Мишин.

Мы подежурили несколько часов с экипажем вневедомственной охраны. Сотрудники заехали в гимназию №75 на улице Гагарина, проверили работу экстренной кнопки. Охранник рассказал, что обращаться с ней умеет.