Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Наша цель не сломать противника, а обезвредить»: о буднях вневедомственной охраны
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии сегодня отмечают свой профессиональный праздник. «Татар-информ» побывал в расположении и понаблюдал, как они готовятся к дежурству, а также послушал истории задержаний.
«Каждый сотрудник обязан знать, когда может применить табельное оружие»
Сегодня празднует свое 71-летие служба вневедомственной охраны Росгвардии. Создана она была при органах внутренних дел для защиты объектов народного хозяйства, правительственных зданий и учреждений. Новую милицейскую структуру тогда назвали наружной сторожевой охраной. С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Ежесуточно в Татарстане по маршрутам патрулирования курсируют 76 групп задержания. С начала этого года сотрудники вневедомственной охраны выявили более 220 преступлений. Это кражи, грабежи, убийства, угоны автотранспорта.
Все автомобили сотрудников подразделения оборудованы системой ГЛОНАСС, звуковыми и световыми приборами – мигалками – и радиостанциями. Как только звучит сигнал тревоги, каждый член экипажа надевает бронежилет, каску, берет перцовый баллончик, резиновую дубинку и спешит на вызов, рассказал заместитель командира 2-й роты по техническому обеспечению Рамиль Валиев.
На входе в здание Росгвардии встречаешься с дежурным – он принимает заявки на экстренные вызовы от операторов УМВД Казани и координирует их с экипажами Росгвардии.
«Дежурный координирует действия наружных служб вневедомственной охраны и осуществляет вооружение сотрудников», – рассказал командир 3-го батальона Владимир Алексеев.
Каждое утро сотрудники Росгвардии собираются в классе на инструктаж, слушают доклад о случившемся в Казани за прошедшие сутки.
«Мы проводим опрос сотрудников на знание законодательных актов Российской Федерации, в том числе, по законности применения физической силы и оружия. Каждый сотрудник обязан это знать», – дополнил он.
«У нас нет задачи сломать противника, мы должны его задержать, причинив минимальный вред»
После инструктажа все сотрудники переходят в спортивный зал. Они ежедневно отрабатывают приемы самбо и занимаются физподготовкой.
«Почему именно самбо? Когда мы приезжаем на вызов по тревожной кнопке или на заявку по массовой драке, то есть в место, где может быть прямое соприкосновение с нарушителем, мы должны быть готовы обезвредить преступника. У нас нет задачи сломать противника, мы должны его задержать и нанести при этом минимальный вред. При этом действия должны быть максимально отточенными», – рассказал Владимир Алексеев.
После физической подготовки сотрудники переходят к огневой. Они принимают душ, переодеваются и переходят в класс по занятиям стрельбой. Изучают строение оружия, соревнуются в его сборке и разборке на время, стреляют по мишеням.
«Сначала все сотрудники проходят общий инструктаж, потом по одному человеку они идут получать боевые патроны. Как только группа из трех человек получила патроны, они выходят на специализированную площадку и стреляют по движущимся и стоящим мишеням под руководством инструктора», – дополнил мужчина.
Здесь же работают профессиональные психологи. Травмы сотрудник может получить не только физические, но и психологические. При большой стрессовой нагрузке или накопившихся проблемах каждый сотрудник может посетить комнату психологической разгрузки. Там он проходит специальные тесты и общается с психологом. Его обязательно выслушают, напоят чаем и приведут в полную готовность к несению службы.
«Женщина сама призналась в убийстве»
Командир первого взвода второй роты, третьего батальона полиции Александр Мишин в 2006 году пришел со срочной службы в армии, две недели отдохнул и устроился во вневедомственную охрану. В процессе работы получил высшее образование по специальности «юриспруденция». Получил диплом и стал офицером – командиром взвода.
«В моей практике бывали случаи, когда люди пытались замести следы и скрыть свое причастие к преступлению. Например, одна женщина рассказала по телефону дежурному, что домой вернулся ее муж с изрезанным животом. Мы прибыли по указанному адресу, зашли в квартиру и увидели лежащего на диване мертвого мужчину. У него действительно были раны на животе и шла кровь, но пол был на удивление чистым. Во время разговора женщина созналась, что это она во время ссоры ударила мужа ножом, потом вымыла пол и орудие преступления», – рассказал он.
По словам Александра, прежде чем начать применять спецсредства, сотрудники общаются с преступниками, пытаются воздействовать на них психологически.
«В течение пяти минут мы уже были на месте. В квартире был тотальный порядок, а на диване мертвый мужчина с кровоподтеками. Кроме жены, в квартире никого не было. Она кричала, что мужчину ранили на улице, после чего он пришел домой. Но в итоге она показала, где находится нож, окровавленная тряпка. Рассказала, что ударила его из-за того, что он пришел пьяный», – рассказал Александр.
Александр Мишин рассказал еще один случай: дежурному поступил звонок, мужчина сообщил, что его избили и отобрали кошелек. Злоумышленники, по его словам и словам очевидцев, забежали в подъезд.
«Мы экипировались и пошли в этот подъезд опрашивать людей. Нам открыли во всех квартирах, кроме одной. Мы стали стучаться к ним, в процессе долгих переговоров и убеждений они открыли дверь, мы их задержали. Все трое были пьяны. Мужчина, которого побили, просто сделал им замечание, что они громко разговаривают, вот они и ответили агрессией. С момента совершения преступления прошло минут десять-пятнадцать, как мы их задержали», – подытожил Александр Мишин.
Мы подежурили несколько часов с экипажем вневедомственной охраны. Сотрудники заехали в гимназию №75 на улице Гагарина, проверили работу экстренной кнопки. Охранник рассказал, что обращаться с ней умеет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»