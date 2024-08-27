Татарстан в 2024 году планирует потратить на нацпроекты 35,3 млрд рублей

Финансирование мероприятий, организуемых в Татарстане в рамках 14 национальных проектов, на 2024 год составляет 35,3 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

В том числе из федерального бюджета поступит 19,6 млрд рублей, бюджет республики потратит 15,6 млрд рублей. Самые большие средства выделены на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на него приходится 24% от общего объема расходов.

Значительные средства тратятся также на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (21%), экологию (14%), образование (11%), здравоохранение (10%).

На реализацию мероприятий национальных проектов за семь месяцев текущего года уже направлено 14,5 млрд рублей, из которых освоено 13,2 млрд.

«С 2025 года будут действовать новые национальные проекты на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сейчас они разрабатываются Правительством Российской Федерации. Это 18 проектов. В настоящее время уровень софинансирования из федерального бюджета для реализации новых проектов на 2025 и последующие годы пока не утвержден», — уточнила Гела Герасимова.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.