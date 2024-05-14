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Внедрение новой системы высшего образования в России начнется с 2026 года
С 2026 года в России начнется внедрение новой национальной системы высшего образования. Нормативно-правовая база, относящаяся к ней, должна быть завершена в текущем году. Об этом в эфире канала «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее он отметил, что в новой системе образования будет отсутствовать понятие «бакалавр».
«<...> дальше 2026-й и последующие годы — это последовательное внедрение», — подчеркнул глава ведомства.
Он заметил, что при внедрении новой системы будут соблюдаться законы, права и интересы россиян.
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