Внедрение новой системы высшего образования в России начнется с 2026 года

С 2026 года в России начнется внедрение новой национальной системы высшего образования. Нормативно-правовая база, относящаяся к ней, должна быть завершена в текущем году. Об этом в эфире канала «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее он отметил, что в новой системе образования будет отсутствовать понятие «бакалавр».

«<...> дальше 2026-й и последующие годы — это последовательное внедрение», — подчеркнул глава ведомства.

Он заметил, что при внедрении новой системы будут соблюдаться законы, права и интересы россиян.