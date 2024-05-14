Фальков: С 2025 года в России исчезнет понятие «бакалавр»

В новой системе образования, которая будет внедрена во всех российских вузах с 2025 года, не станет понятия «бакалавр». Об этом заявил, выступая на пленарном заседании Государственной Думы, кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „бакалавр“. Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», — сообщил претендент на пост Минобрнауки.

Ранее, в мае 2023 года, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023–2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

Новая система будет предусматривать базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантуру. К специализированной подготовке при этом окажутся отнесены магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Фальков добавил также, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно. По его словам, инженерам, педагогам и врачам следует учиться пять — пять с половиной лет. Впрочем, врачи уже получают образование только по программам специалитета длительностью от пяти лет.