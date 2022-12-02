Внедрение инноваций и подготовка к венчурному форуму: Песошин провел набсовет ИВФ РТ

Расширенное заседание наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина состоялось сегодня в ГТРК «Корстон-Казань».

Участие в мероприятии приняли директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, представители министерств и ведомств республики, а также науки и бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем выступлении Алексей Песошин подчеркнул, что Инвестиционно-венчурный фонд продолжает реализацию комплекса программ поддержки технологического предпринимательства и дает возможность студентам и молодым специалистам построить собственный бизнес через научную работу.

Выступившие на заседании эксперты рассмотрели итоги XVIII Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» и Программы акселерации 2022 года (мероприятие было организовано в рамках церемонии награждения победителей конкурса).

Кроме того, Песошин провел заседание организационного комитета Российского венчурного форума, который состоится в Казани. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ была утверждена дата проведения этого события — 16 марта 2023 года. В этом контексте собравшиеся обсудили инструменты поддержки стартапов и работу Фонда «Сколково» с инновациями.

Помимо прочего, на заседании набсовета были прочитаны доклады о работе ПАО «Ростелеком» с инновациями и о механизмах поддержки наукоемкого бизнеса. Также прошло обсуждение реализации инновационных проектов и решений на Куйбышевской железной дороге — филиале ОАО «РЖД».