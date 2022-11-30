Стала известна дата проведения Российского венчурного форума – 2023 в Казани

16 марта 2023 года в столице Татарстана на территории «Казань Экспо» пройдет Российский венчурный форум. Оператором мероприятия станет Инвестиционно-венчурный фонд РТ, следует из распоряжения премьер-министра республики Алексея Песошина.

Песошин распорядился также создать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению форума. Возглавит его сам премьер, также в оргкомитет войдут директор татарстанского инвестиционно-венчурного фонда Айнур Айдельдинов, и.о. ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, первый замгендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман и другие.

Руководителям исполнительных органов и ректорам вузов рекомендовано принять участие в его организации и обеспечить участие в мероприятии специалистов.

Напомним, Российский венчурный форум – это крупнейшая международная платформа для дискуссий и переговоров — место встречи российских и зарубежных участников венчурной отрасли. Ежегодно собирает более 3 тыс. участников из России и зарубежных стран.