Внедорожник Aurus Komendant презентуют 29 сентября

Внедорожник Aurus Komendant будет впервые представлен публике 29 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«Презентация Aurus Komendant состоится 29 сентября, в Москве на ВДНХ», — рассказал заместитель Премьер-министра России.

В июле компания Aurus заявляла, что готовится приступить к производству внедорожника Komendant и презентовать автомобиль широкой общественности. Ранее, в марте, предполагалось, что серийное производство этой модели на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» начнется в конце текущего года.

Согласно июльским данным, большинство партнеров завода Aurus продолжают сотрудничество с предприятием, а «по комплектующим и материалам, попавшим под запрет импорта в Россию, уже найдены альтернативные поставщики». Производство на тот момент шло в соответствии с планами, утвержденными на 2022 год.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Она включает лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП «НАМИ» (63,5%) и Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. С мая 2021 года автомобили этого бренда производятся серийно на заводе в Елабуге. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента России Владимира Путина.