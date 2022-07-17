Завод Aurus в Татарстане готовится к выпуску внедорожника Komendant

Компания Aurus готовится приступить к производству внедорожника Komendant и презентовать автомобиль широкой общественности, сообщили «Татар-информу» в компании.

«На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Aurus Komendant», — отметили в компании.

О дате и месте премьеры внедорожника станет известно в ближайшей перспективе.

Завод Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» продолжает функционировать в штатном режиме.

В компании уточнили, что большинство партнеров Aurus продолжают сотрудничество с предприятием.

«По комплектующим и материалам, попавшим под запрет импорта в Россию, уже найдены альтернативные поставщики, в настоящее время заключаются необходимые договоры. Продолжается планомерная работа по увеличению количества локальных поставщиков», — отметили в компании

Производство на предприятии идет в соответствии с планами, утвержденными на 2022 год.