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Ру Тат
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Экономика
17 июля 2022  14:10

Завод Aurus в Татарстане готовится к выпуску внедорожника Komendant

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Компания Aurus готовится приступить к производству внедорожника Komendant и презентовать автомобиль широкой общественности, сообщили «Татар-информу» в компании. 

«На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Aurus Komendant», — отметили в компании. 

О дате и месте премьеры внедорожника станет известно в ближайшей перспективе. 

Завод Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» продолжает функционировать в штатном режиме. 

В компании уточнили, что большинство партнеров Aurus продолжают сотрудничество с предприятием. 

«По комплектующим и материалам, попавшим под запрет импорта в Россию, уже найдены альтернативные поставщики, в настоящее время заключаются необходимые договоры. Продолжается планомерная работа по увеличению количества локальных поставщиков», — отметили в компании 

Производство на предприятии идет в соответствии с планами, утвержденными на 2022 год.

#aurus
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