Вместо концерта Моргенштерна в Казани состоится хоккейный матч

Вместо концерта Монгерштерна в Казани, который должен был состоятся в «Татнефть Арене» 3 октября, пройдет игра Континентальной хоккейной лиги. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в продюсерском центре ShowMakers group.

«Концерт Моргенштерна мы переносим из-за хоккея (как и концерты Басты 2 октября и Скриптонита 31 октября), так как КХЛ поставили в наши даты матчи и предыгровые тренировки. С этой проблемой мы справились и уже подобрали даты для переносов, скоро об этом объявим», — рассказали в продюсерском центре.

Примерные даты и месяц выступления в центре озвучивать пока не стали. «Мы всегда даем сразу точную информацию», — отметил собеседник агентства.

Продажа билетов сегодня приостановлена. «Сейчас мы на этапе подписания нового договора, и сразу после этого билеты вернутся в продажу. Приобретенные ранее билеты будут действовать на новую дату концерта», — уточнили в пресс-службе.

Будущий концерт пройдет в «Татнефть Арене». Переноса на другие площадки, в разные ночные клубы, в том числе Leto, не будет.

Что касается отмены концерта по идеологическим причинам, как писали ранее в СМИ, то, по словам собеседника агентства, они не соответствуют действительности: «Наш концерт промаркирован возрастным ограничением 18+, так что будем отдыхать и веселиться как взрослые. В Российской Федерации нет ни одного официального документа, который запрещает выступать Моргенштерну».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы обратились к Минниханову с просьбой отменить концерт Моргенштерна в Казани.