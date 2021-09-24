Татарстанцы обратились к Минниханову с просьбой отменить концерт Моргенштерна в Казани

Пользователи в социальных сетях обратились к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с призывом отменить концерт исполнителя Моргенштерна. «Отмените концерт Монгерштерна», — написал пользователь Айнур Ильдусович.

Концерт должен состояться 3 октября в «Татнефть Арене». В описании под событием нет традиционных характеристик и заявленной программы, кроме титулов Монгерштерна: «Женщина года», «Чертов гений». Также заявлено, что это выступление будет самым громким в столице Татарстана.

«Тут должно быть описание, но его нет, потому что и так понятно: этот концерт будет одним из самых громких событий Казани в этом году», — гласит подпись к событию.

Противники рэпера призывают отменить концерт из-за его песен, которые, по их мнению, содержат «пропаганду человеконенавистничества с намеками на „колумбайн“». Композиции исполнителя также связали с трагедией в Пермском государственном университете.

Мнения жителей Татарстана разделились на два лагеря. «Перенесите его на Самосырово», — просят одни. Другие же называют высказывания против Монгерштерна провокациями «Яжматерей» и дискриминацией в адрес исполнителя.

«Интересно, конечно. Концерты группы „Ленинград“, то пожалуйста. А Моргенштерна, извините, нет. Я не фанат его, конечно. Но все же это уже дискриминация какая-то», — пишут пользователи.

Так или иначе, билеты на концерт исполнителя продаются в свободном доступе. На официальном сайте Kassir.ru информации об отмене или переносе мероприятия нет.

Ранее в клипах певца «Розовое вино-2» и Family была обнаружена пропаганда наркотиков. Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным, он был оштрафован на 100 тысяч рублей. Однако исполнитель свою вину не признал.