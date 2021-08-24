«Вместо билетов раздавал фантики»: в Казанском транспорте проводят рейды на безбилетников

С августа каждую неделю в общественном транспорте Казани выявляют пассажиров безбилетников. Рейды проводят сотрудники комитета по транспорту совместно с сотрудниками полиции и перевозчиками.

«В ходе рейда выявляем пассажиров, которые решили проехать "зайцем", то есть не заплатив за проезд. Во-вторых, проверяем, как работают кондуктора, не левачат ли себе в карман», – рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.



Сегодня один из таких проверочных пунктов расположился на остановке «Проспект Победы». Контролеры заходили во все останавливающиеся автобусы и просили пассажиров показать билеты, чтобы сверить дату и время.

Транспортные карты проверяли через валидатор кондуктора – переводили его в режим проверки и просили пассажиров повторно приложить карту. Валидатор, если проезд оплачен, покажет надпись «годен», деньги второй раз с карты не снимутся.



Отметим, что если в автобусе окажется пассажир без билета, на него составляется протокол, в дальнейшем нарушителю придется заплатить штраф 300 рублей. Темляков добавил, что, по его информации, Минтранс направил предложение об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд.

При этом отмечается, что проверяют в автобусах не только пассажиров, но и кондукторов.



«В Ассоциацию поступают жалобы от пассажиров, что некоторые кондуктора предлагают проехать дешевле, но без билета. Отмечу, таких жалоб сейчас в три раза меньше по сравнению с весной. В прошлом рейде был выявлен кондуктор, который вместо билетов раздавал пассажирам фантики. Решением руководителя предприятия данный кондуктор уволен», – рассказал Темляков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежедневно в общественном транспорте Казани проходят проверки на соблюдение масочного режима. Только с начала августа удалось выявить уже почти 9 тысяч пассажиров без масок.