news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  14:05
Алина Файзрахманова

«Вместо билетов раздавал фантики»: в Казанском транспорте проводят рейды на безбилетников

news_top_970_100
«Вместо билетов раздавал фантики»: в Казанском транспорте проводят рейды на безбилетников

С августа каждую неделю в общественном транспорте Казани выявляют пассажиров безбилетников. Рейды проводят сотрудники комитета по транспорту совместно с сотрудниками полиции и перевозчиками. 

«В ходе рейда выявляем пассажиров, которые решили проехать "зайцем", то есть не заплатив за проезд. Во-вторых, проверяем, как работают кондуктора, не левачат ли себе в карман», – рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Сегодня один из таких проверочных пунктов расположился на остановке «Проспект Победы». Контролеры заходили во все останавливающиеся автобусы и просили пассажиров показать билеты, чтобы сверить дату и время. 

Транспортные карты проверяли через валидатор кондуктора – переводили его в режим проверки и просили пассажиров повторно приложить карту. Валидатор, если проезд оплачен, покажет надпись «годен», деньги второй раз с карты не снимутся.

Отметим, что если в автобусе окажется пассажир без билета, на него составляется протокол, в дальнейшем нарушителю придется заплатить штраф 300 рублей. Темляков добавил, что, по его информации, Минтранс направил предложение об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд.

При этом отмечается, что проверяют в автобусах не только пассажиров, но и кондукторов.

«В Ассоциацию поступают жалобы от пассажиров, что некоторые кондуктора предлагают проехать дешевле, но без билета. Отмечу, таких жалоб сейчас в три раза меньше по сравнению с весной. В прошлом рейде был выявлен кондуктор, который вместо билетов раздавал пассажирам фантики. Решением руководителя предприятия данный кондуктор уволен», – рассказал Темляков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежедневно в общественном транспорте Казани проходят проверки на соблюдение масочного режима. Только с начала августа удалось выявить уже почти 9 тысяч пассажиров без масок.

#общественный транспорт #рейды #безбилетники #безбилетный проезд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное