Вместимость Центрального стадиона в Казани после ремонта уменьшится почти на 10 тыс. мест

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместимость казанского Центрального стадиона после реконструкции, которая сейчас организована там в связи с предстоящими Играми БРИКС, уменьшится почти на 10 тыс. мест. Об этом «Татар-информу» сообщил директор спортивного объекта Ильгиз Фахриев.

«Вместимость станет чуть меньше 15 тыс. мест, а была 24,5 тыс. Это связано с новыми требованиями размещения зрителей на стадионе», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас на Центральном стадионе Казани и в прилегающем к нему манеже проходит капитальный ремонт. Там заменят легкоатлетические дорожки и спортивный инвентарь, а также обновят всю болельщицкую инфраструктуру. Сегодня объект посетил глава города Ильсур Метшин, о чем сообщал «Татар-информ».