Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вместимость Центрального стадиона в Казани после ремонта уменьшится почти на 10 тыс. мест
Вместимость казанского Центрального стадиона после реконструкции, которая сейчас организована там в связи с предстоящими Играми БРИКС, уменьшится почти на 10 тыс. мест. Об этом «Татар-информу» сообщил директор спортивного объекта Ильгиз Фахриев.
«Вместимость станет чуть меньше 15 тыс. мест, а была 24,5 тыс. Это связано с новыми требованиями размещения зрителей на стадионе», — пояснил собеседник агентства.
Сейчас на Центральном стадионе Казани и в прилегающем к нему манеже проходит капитальный ремонт. Там заменят легкоатлетические дорожки и спортивный инвентарь, а также обновят всю болельщицкую инфраструктуру. Сегодня объект посетил глава города Ильсур Метшин, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт