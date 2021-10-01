Когда в хосписе лучше, чем дома: истории пожилых обитателей казанского «Дома без боли»

В казанском хосписе находятся не только тяжелобольные пациенты, но и те, кто достиг преклонного возраста, а ухаживать за ними некому, или те, у кого есть близкие, но они им оказались не нужны. «Ни один старик не должен оставаться одиноким», – уверен глава Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Сегодня, в День пожилых людей, он навестил каждого.

В казанском хосписе находятся не только тяжелобольные пациенты, но и те, кто достиг преклонного возраста

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пожилых обитателей казанского хосписа начали поздравлять с праздником еще накануне. Председатель Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов заглядывал в комнату к каждому и дарил подарки. Сейчас в хосписе 15 постояльцев преклонного возраста из Казани и других городов республики, двоим из них больше 90 лет.

«У кого-то из пациентов онкология, но у большинства – деменция или болезнь Альцгеймера. Но они все равно поддерживают только поступивших пациентов, утешают их и рассказывают, как им здесь живется. Мы делаем всё, чтобы здесь их жизнь была даже лучше, чем дома», – поделился Владимир Вавилов.

Председатель Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов заглядывал в комнату к каждому из пациентов и дарил подарки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Главный врач хосписа Галия Хисамова рассказала, что ежедневно за пациентами ухаживают 60 сотрудников. Во взрослом отделении постоянно находятся два врача, медсестры и социальный работник. Большинство пожилых обитателей хосписа прикованы к постели, для их удобства у каждой кровати находятся кнопки вызова.

«В этот момент сигнал поступает на монитор и браслет – высвечивается номер палаты, откуда пришел вызов. К ним быстро подходят и оказывают необходимую помощь», – рассказала врач.

«Вместе 43 года – и в горе, и в радости»

Вместе с Владимиром Вавиловым заходим в палату к супругам Гатиным – случается, пациенты живут в хосписе вместе с близкими. Супруги Гатины поступили всего пять дней назад – у главы семьи Марата обнаружили рак кишечника с метастазами в другие органы. В хосписе мужчине подобрали правильный уход и симптоматическую терапию. По словам главного врача, перемены заметны уже сейчас – у него изменился цвет кожи, появился блеск в глазах. Мужчина начал немного разговаривать.

«Тут всё прекрасно. Самочувствие стало лучше. Врачам ставлю пять с плюсом, вопросов нет», – отрывисто произнес глава семьи.

Совсем недавно Марат перенес серьезную операцию, он пока не встает с кровати. Супруга Наиля окружила его заботой и не отходит от него ни на шаг. Увидев журналистов, женщина ловко отрегулировала высоту медицинской кровати и приподняла мужа, чтобы он мог наблюдать за происходящим.

«Мы живем вместе 43 года – и в горе, и в радости. Мы поступили сюда недавно, нам всё-всё нравится. Состояние, слава богу, у мужа улучшилось» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы живем вместе 43 года – и в горе, и в радости. Мы поступили сюда недавно, нам всё-всё нравится. Состояние, слава богу, у мужа улучшилось. Кормят замечательно, такого питания нигде нет. Все обращаются к нам только с улыбкой, за это им большое спасибо», – рассказала Наиля Хакимовна.

Все время, пока пациенты с родственниками находятся в хосписе, им помогают психологи. По словам главного врача, семьям продолжают оказывать поддержку и после того, как их близкий уходит.

«Если необходимо, то психолог выезжает к семье на дом. Он беседует с ним, при необходимости назначает медикаментозное лечение – антидепрессанты, нейролептики», – поделилась Галия Хисамова.

«Праздники отмечаем вместе с сотрудниками»

В соседней палате лежит 84-летняя Нина Сусарова. Она передвигается только в инвалидной коляске – онкологическая болезнь дала метастазы в кости. Чтобы облегчить ее состояние, врачи постоянно проводят для нее симптоматическую и обезболивающую терапию.

«Она лежит у нас чистенькая, довольная. Ей также оказывается психологическая поддержка – с ней беседуют, проводят психологические тренинги. Так мы поддерживаем ее психоэмоциональный фон», – рассказывает главный врач.

На тумбочке рядом с кроватью лежит журнал с кроссвордами – бабушка признается, что именно так любит коротать время Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Увидев журналистов, пожилая женщина заулыбалась. Она рассказала, что попала в хоспис два месяца назад и очень довольна, что оказалась здесь. На тумбочке рядом с кроватью лежит журнал с кроссвордами – бабушка признается, что именно так любит коротать время. Сейчас в палате она находится одна, время от времени ее навещает сын. По ее словам, в хосписе все относятся к ней с заботой и пониманием. Для пожилых пациентов в хосписе проводят различные мероприятия, вместе с сотрудниками они отмечают праздники.

«Две недели назад я встретила в хосписе свой день рождения. Сотрудники поздравили меня, вместе мы тортик поели», – рассказала Нина.

В новом хосписе для пожилых будет целое отделение

Сегодня в Казани продолжается строительство второго хосписа – в нем смогут разместиться 200 пациентов. В новом здании будет открыт отдельный блок для пожилых людей, нуждающихся в поддержке. Планируется, что для родственников пациентов там будут отдельные комнаты.

Владимир Вавилов: «Ни один старик не должен оставаться одиноким, оставаться без помощи и поддержки» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Ни один старик не должен оставаться одиноким, оставаться без помощи и поддержки. Мы сталкиваемся с тем, что иногда они оказываются ненужными самым близким. За кем-то родственники не могут ухаживать по объективным причинам. Поэтому кроме паллиативного онкологического отделения было решено сделать еще отделение социального ухода», – поделился Владимир Вавилов.

Сейчас фонду важна любая помощь. Средства на строительство второго «Дома без боли» собираются в рамках благотворительного марафона «Строим хоспис вместе». Жители республики могут поддержать его, перечислив деньги на карту фонда, ее номер 4276 6200 2962 5690.