«Вместе мы сила, и вместе мы победим!»: Радмир Беляев наградил волонтеров СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев вручил заслуженные награды волонтерам, которые формируют гуманитарные грузы и оказывают поддержку бойцам СВО и членам их семей.

За активное участие в волонтерском движении в поддержку СВО нагрудным знаком «За службу России» и медалью «За содействие СВО» были отмечены ветераны боевых действий, главы сельских поселений района, благотворители и меценаты.

«Я искренне хочу поблагодарить каждого нижнекамца. Мы видим, что никто не остается безучастным – все помогают по мере возможностей. Это большая работа, и она у нас организована на высоком уровне. Вместе мы сила», – подчеркнул Беляев.

Он отметил особую роль добровольцев. «Неравнодушных людей, героев тыла у нас много! И сегодня некоторые из них в этом зале – люди, заслуживающие глубочайшего уважения и признательности – наши волонтеры, активисты, кто на протяжении всех четырех лет, что идет Специальная военная операция, не остаются в стороне и помогают, сами лично, объединяя людей, свои коллективы! Эти люди не ждут, когда попросят. Сами ищут возможность помочь, вложить частицу своей души в общее дело. Это тот надежный тыл, который дает нашим солдатам силы и уверенность, доказывая, что Нижнекамск – город с большим сердцем и крепким характером. Я рад вручить сегодня заслуженные награды нашим волонтерам. Спасибо вам за ваш труд. Вместе мы сила, и вместе мы победим!»

Кроме того, глава района вручил благодарственные письма руководителям дошкольных и образовательных учреждений, отличившихся на муниципальном смотре-конкурсе строя и песни.