Автобус, 4 машины и 45 тонн груза отправлены из Нижнекамска в зону СВО

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал о третьей в этом году партии гуманитарного груза для военнослужащих.

«В минувшую субботу мы отправили третью в этом году партию гуманитарного груза для наших бойцов. Землякам в этот раз доставляются четыре машины, автобус от Нижнекамского ПАТП и порядка 45 тонн груза. Все это едет нашим ребятам в Запорожье, Херсон, Белгород и ДНР», – сообщил Беляев.

Он подчеркнул, что гуманитарная помощь для бойцов СВО – это не только обеспечение необходимым, но и возможность ощутить поддержку из дома.

«Для наших ребят в зоне СВО гуманитарная помощь – это не просто обеспечение необходимым, а возможность ощутить поддержку из дома, которая согревает их там, на передовой».

Глава района поблагодарил всех, кто участвует в сборе и доставке грузов.

«Спасибо за единство родным и близким бойцов, волонтерам, нашим предприятиям, предпринимателям, организациям, учреждениям и просто неравнодушным жителям. Спасибо за вклад в общее благо», – сказал он.

Беляев также обозначил новую задачу: формирование гуманитарного груза для мирных жителей подшефных территорий – Лисичанска и Рубежного.

«Людям нужна поддержка. Речь идет о помощи медицинским учреждениям (им нужно самое элементарное), пунктам временного размещения. И остро необходимы стройматериалы – для проведения работ в весенний период, в сфере ЖКХ».

Основной точкой сбора гуманитарной помощи определена Общественная приемная «Единой России» на Студенческой, 9. Беляев отметил, что работа там отлажена и помощь уходит ежемесячно.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.