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«Вместе мы можем все»: Полпред Президента в ПФО поздравил Минниханова с Новым годом
Уходящий 2023 год показал, насколько важны стабильность власти в стране, единство и совместная работа, заявил, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Новым годом, полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
«Уходящий год показал: вместе мы можем все! Стабильность власти укрепляет веру в наши собственные силы, эффективные результаты дают уверенность в правильности заданного вектора», — говорится в поздравительной телеграмме.
Комаров пожелал Минниханову, его родным и близким благополучия, успеха, мира и добра, счастья и здоровья.
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