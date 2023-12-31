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Политика 31 декабря 2023 08:30

«Вместе мы можем все»: Полпред Президента в ПФО поздравил Минниханова с Новым годом

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Уходящий 2023 год показал, насколько важны стабильность власти в стране, единство и совместная работа, заявил, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Новым годом, полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Уходящий год показал: вместе мы можем все! Стабильность власти укрепляет веру в наши собственные силы, эффективные результаты дают уверенность в правильности заданного вектора», — говорится в поздравительной телеграмме.

Комаров пожелал Минниханову, его родным и близким благополучия, успеха, мира и добра, счастья и здоровья.

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#Игорь Комаров #Рустам Минниханов #Новый год
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