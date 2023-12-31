Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Комаров поздравил татарстанцев с Новым годом: 2023-й был непростой, но плодотворный
2023 год выдался непростым, но плодотворным. События, произошедшие за эти 12 месяцев, сплотили россиян между собой, дали им уверенность в своих силах и общем будущем. Об этом, поздравляя татарстанцев с Новым годом, заявил полномочный представитель России в ПФО Игорь Комаров.
«Это наши самые любимые и добрые праздники. Они дарят надежду и несут в каждый дом добро и любовь, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу!» — говорится в поздравлении.
В новом году Комаров пожелал счастья, здоровья, оптимизма, добра и исполнения всех желаний.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»