Влажная и умеренно прохладная погода сохранится в Татарстане

Завтра, 19 октября, в Татарстане удержится влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону, включая Казань, будут идти дожди (днем — небольшие). Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 2 до 7 градусов выше нуля (в столице республики — от +4 до +6). Днем в регионе потеплеет до +5, +10 градусов (в Казани — до +6, +8).

Согласно предварительным данным метеорологов, к концу недели в Татарстане ожидается дальнейшее понижение температурного фона.