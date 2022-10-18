news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
18 октября 2022  23:10

Влажная и умеренно прохладная погода сохранится в Татарстане

news_top_970_100

Завтра, 19 октября, в Татарстане удержится влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону, включая Казань, будут идти дожди (днем — небольшие). Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 2 до 7 градусов выше нуля (в столице республики — от +4 до +6). Днем в регионе потеплеет до +5, +10 градусов (в Казани — до +6, +8).

Согласно предварительным данным метеорологов, к концу недели в Татарстане ожидается дальнейшее понижение температурного фона.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100