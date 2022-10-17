На Татарстан обрушатся дожди и сильный ветер

Завтра, 18 октября, в Татарстане под влиянием обширного северного циклона заметно ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой затянут облака. При прохождении атмосферных фронтов в регионе будут идти дожди. Также юго-западный умеренный ветер временами будет усиливаться до 15–17 м/с. В ночные часы температура воздуха составит от 2 до 7 градусов выше нуля (в Казани — от +4 до +6). Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла (в столице РТ — до +8, +10), отмечают синоптики.

В среду, 19 октября, на территории Татарстана сохранится дождливая погода со значительными колебаниями метеопараметров. Температурный фон останется приблизительно таким же.

В четверг, 20 октября, циклон перестанет определять погоду в регионе. Атмосферное давление повысится, дожди будут идти лишь ночью. В дневные часы вероятность осадков невелика. В темное время суток похолодает до 0, +5 градусов, в светлое — потеплеет до +4, +9.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 21 и 22 октября, республика окажется «в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления». Существенных осадков не ожидается. При этом температурный фон еще понизится: ночью он будет опускаться до отрицательных значений, а днем не превысит 1–6 градусов тепла.