Власти Зеленодольска рассказали детали истории спасения провалившегося под лед ребенка

В пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ сообщили подробности спасения ребенка, который провалился под лед.

Инцидент произошел в субботу. Марк и Кристина Дедерер, приехавшие из Волжска на городской пляж Зеленодольска, чтобы насладиться зрелищем ледохода и сделать несколько редких кадров, оказались рядом с местом, где в 20 метрах от берега под лед провалился ребенок.

Не раздумывая, Марк бросился на помощь. В состоянии шока школьник схватился за куртку мужчины и попытался взобраться на льдину, но она не выдержала и обломилась. Оба оказались в ледяной воде.

На помощь незамедлительно пришли четверо мужчин с ближайшего острова, где находится СНТ «Горелый». Среди них был Виталий Константиновский, сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам.

Используя подручные средства, они быстро вытащили ребенка, а затем и Марка. Пострадавших доставили на остров, где им предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и помогли связаться с родными.

Марк и Кристина выражают благодарность мужчинам за помощь, подчеркивая, что без них шансов на спасение было бы крайне мало. Один из спасателей, Евгений, коротко и с улыбкой ответил: «Мы должны помогать друг другу, когда видим, что кто-то попал в беду, не до раздумий!».

Сегодня супруги Дедерер вернули позаимствованные вещи и передали спасателям небольшой подарок, рассказали в администрации.