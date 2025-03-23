Сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам спас школьника, провалившегося под лед

Сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам спас тонущего ребенка на пляже Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Супруга героя опубликовала кадры спасения в местном Telegram-канале. По ее словам, дети играли на льду вблизи пляжа, несмотря на предупреждения взрослых. Внезапно один ребенок провалился под лед и стал звать на помощь. Мужчина без колебаний ринулся на выручку.

Оба едва не погибли: мужчину придавило льдиной к груди, и им обоим стоило огромных усилий выбраться наружу. Ребенок провел в холодной воде больше времени и сильно замерз.

Мужчина также оказался подо льдом, но сумел вытолкнуть школьника на поверхность, после чего ему также помогли добраться до берега. К счастью, неподалеку находилась охрана с теплой будкой, куда пострадавших доставили, хотя путь был неблизким. Пока очевидцы искали лодку, спасенные грелись внутри.

Благодаря оперативности и самоотверженности мужчины, ребенок остался невредим.