Власти Запорожья заявили о ракетном ударе по элеватору в Токмаке

Сегодня около 3 часов ночи украинские военные нанесли ракетный удар по контролируемому российскими войсками городу Токмаку Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тыс. тонн зерна. Жертв и пострадавших нет», — поделился своим видением ситуации представитель ВГА.

Пророссийский чиновник также назвал сообщения украинской стороны «об уничтожении очередного склада с боеприпасами» «как всегда» не соответствующими действительности.

С конца июня украинские силы начали применять для ударов по российским войскам американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры (например, мостов).

Ранее руководитель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью американского беспилотника нанесли удар по зданию администрации города Энергодара.