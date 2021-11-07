Власти Забайкалья разрешили ТЦ и общепиту работать с использованием QR-кодов

С завтрашнего дня в Забайкальском крае изменятся антиковидные требования для бизнеса. Об этом говорится на официальном сайте Правительства региона.

«В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун», — говорится в сообщении.

При этом QR-код о вакцинации от коронавируса не будут требовать в ТЦ, в которых площадь на 50 и более процентов занята продуктами питания.

Предприятия бытовых услуг могут начать работать, но при условии, что работники привились от коронавируса. К тому же разрешено принимать только клиентов с QR-кодами.

«Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых», — сказал вице-премьер Правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Кроме того, данной категории запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

Из-за ухудшения эпидситуации по всей стране с 30 октября по 7 ноября был введен режим нерабочих дней. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент РФ Владимир Путин. Субъекты РФ могут самостоятельно продлить режим нерабочих дней исходя из текущей эпидобстановки.