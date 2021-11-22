Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с сегодняшнего дня ввели режим обязательной самоизоляции для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничения начали действовать в трех городах и ряде поселений Кондинского района и продлятся до 5 декабря.

Темпы вакцинации от коронавируса стараются нарастить по всей стране. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. На совещании с членами Правительства РФ глава государства подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19. Он неоднократно отмечал безопасность российских вакцин.