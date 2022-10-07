Власти Херсонской области заявили об обстреле ВСУ автобуса из HIMARS

Вооруженные силы Украины, используя американские реактивные системы залпового огня HIMARS обстреляли гражданский автобус в Херсонской области, несколько человек погибли и получили ранения. Об этом заявил журналистам представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

«В 7.05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. <...> Трое получили тяжелые ранения. Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации», — сообщил сотрудник экстренных служб.

Позднее Министерство здравоохранения области в своем Telegram-канале рассказало о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела. По информации ведомства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Американские РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров. Украинская сторона не раз применяла их для обстрелов Антоновского моста и других переправ через Днепр. Часть снарядов из новых поставок используется для уничтожения живой силы — благодаря боевой части из 182 тыс. вольфрамовых шариков.

Дарьевский мост — расположенный у села Дарьевка автомобильный мост через реку Ингулец, он находится примерно в 20 километрах к северо-востоку от Херсона. Построен в 1938 году.