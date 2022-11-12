Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы в Геническ

Администрация Херсонской области не принимала решения о переносе столицы региона в город Геническ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз местных властей.

Ранее сегодня пресс-секретарь заместителя Председателя Правительства области Александр Фомин заявил, что административной столицей Херсонской области временно переместится в город Геническ.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — сформулировали свою официальную позицию местные власти.

Кроме того, Геническ не является единственным муниципалитетом, «где временно находятся ведомства администрации региона», а всего лишь одним из нескольких.

Помимо этого, по данным властей Херсонщины, «на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений».

Еще 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал перебросить российские войска на Херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Два дня спустя, 11 ноября, Минобороны отчиталось, что на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники.

Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа. В городе введен комендантский час.