Власти Украины ввели в Херсоне комендантский час с 17.00 сегодняшнего дня до 8.00 завтрашнего. Об этом написал в своем Telegram-канале глава украинской Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Уважаемые херсонцы, нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час», — заявил украинский чиновник.

Еще 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал перебросить российские войска на Херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Два дня спустя, 11 ноября, Минобороны отчиталось, что на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники.

Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа. Временной столицей присоединенной к России Херсонской области объявлен город Геническ.