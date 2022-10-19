Власти Херсонской области ограничат на 7 дней въезд гражданских лиц в регион

Въезд для гражданских лиц на территорию Херсонской области ограничат на 7 дней в связи с неспокойной ситуацией в регионе. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо, сообщает ТАСС.

«Если развернутся бои, будет идти артиллерийская канонада, будут бомбить город, лучше отвести людей из города, так мы и делаем сейчас, – обяснил Сальдо. – Для того, чтобы эта работа была более упорядоченной, на семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц».

По его словам, в регион смогут попасть «только те, кому даст комендатура пропуск». Сальдо пояснил, что речь идет о тех, кто занимается обеспечением, снабжением и работает в коммунальных органах.

Ранее сообщалось, что около 50-60 тыс. мирного населения Херсонской области планируется переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России из-за угрозы наступления ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.