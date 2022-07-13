Власти Херсона пообещали сбивать украинские вертолеты, поджигающие пшеничные поля

Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться, украинские вертолеты начнут сбивать с помощью ПВО, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других», — приводят слова Сальдо «Известия».

Ранее замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.