Украинские силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — утверждает он.

По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют, передает РИА Новости.

Стремоусов также сообщил, что прошедшей ночью ВСУ обстреливали Херсон, выпустив по городу не менее шести снарядов. По его словам, их сбила система ПВО.