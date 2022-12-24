Власти Воронежской области объяснили тренировкой неожиданное срабатывание сирен ГО

Сегодня около 10.30 утра во всех районах Воронежской области сработали сирены гражданской обороны. В пресс-службе Правительства региона причиной этого назвали тренировку сил и средств защиты населения, передает ТАСС.

«Они (сирены — прим. Т-и) звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ряд региональных СМИ опубликовал информацию о срабатывании сирен в различных районах области. Инцидент вызвал беспокойство у местных жителей.

«Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», — заметили в связи с этим в Правительстве региона. И добавили: «Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие».

Еще 19 октября Президент РФ Владимир Путин ввел режим среднего уровня реагирования в граничащих с Украиной российских регионах, о чем сообщал «Татар-информ».