Власти Улан-Удэ готовы к расселению людей при неблагоприятном развитии ситуации с ТЭЦ

Власти Улан-Удэ готовы к расселению людей при неблагоприятном развитии ситуации с ликвидацией последствий пожара на ТЭЦ-1. Об этом рассказал журналистам глава города Игорь Шутенков.

«Определяем пункты временного размещения в случае самой неблагоприятной ситуации», — приводит слова мэра официальная страница администрации Улан-Удэ в соцсети Instagram.

При этом Шутенков подчеркнул, что циркуляция по теплотрассам продолжает осуществляться и городские власти оценивают наличие необходимых ресурсов и определяют технологическую цепочку подключения.

«Сейчас пока картина ясна и понятна — топливо на станции есть, организовываем запуск котлов заново в работу в течение шести-семи часов», — уточнил глава Улан-Удэ.

Сейчас в столице Бурятии от горячего водоснабжения отключена большая часть Железнодорожного (550 многоквартирных и 455 частных домов, 91 объект социальной сферы) и часть Октябрьского района (137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы). Открыта горячая линия, работают телефоны единой дежурной диспетчерской службы Улан-Удэ: 21-36-65 и 21-29-72.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В результате инцидента оказались отключены четыре котла.