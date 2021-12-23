В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Бурятии.

РИА Новости информирует, что сегодня утром стало известно о задымлении на теплоэлектроцентрали. По уточненной информации, загорелась электрическая проводка. Площадь пожара составила 60 кв. метров, сейчас возгорание ликвидировано.

В результате инцидента оказались отключены четыре котла. Два котла и две турбины работают, поддерживая циркуляцию во всех трассах, но постепенно температура в квартирах будет снижаться. Приостановлена работа детских садов и школ, отмечает администрация Улан-Удэ в соцсети Instagram.

«В городе сейчас отключена горячая вода, чтобы все резервы направить на сохранение тепла. Авария коснется домов Железнодорожного района (за исключением Загорска) и центра Советского района», — уточняют власти города.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в видеообращении к жителям республики заявил, что на котлы «в предварительном порядке» уже подано напряжения. «Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать», — заверил он.

Сам руководитель Бурятии сейчас находится в командировке в Сирии по линии Министерства обороны РФ. Он пообещал «всеми возможными способами» «добираться до дома в кратчайшее время».