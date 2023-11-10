Власти Удмуртии будут субсидировать рейсы «Метеоров» в Татарстан

Власти Удмуртии намерены субсидировать рейсы судов на подводных крыльях «Метеор». Об этом заявил руководитель республиканского агентства по туризму Юлия Бадаш, пишет ТАСС.

Напомним, суда стартуют по маршрутам «Сарапул — Елабуга» в 2024 году.

Спикер уточнила, что суммы затрат уже известны, но они будут просчитываться более детально. Бадаш также напомнила, что рейсы будут ходить регулярно.

Напомним, что в этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

Они отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.