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Руc Тат
Общество 10 ноября 2023 17:51

Власти Удмуртии будут субсидировать рейсы «Метеоров» в Татарстан

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Власти Удмуртии намерены субсидировать рейсы судов на подводных крыльях «Метеор». Об этом заявил руководитель республиканского агентства по туризму Юлия Бадаш, пишет ТАСС.

Напомним, суда стартуют по маршрутам «Сарапул — Елабуга» в 2024 году.

Спикер уточнила, что суммы затрат уже известны, но они будут просчитываться более детально. Бадаш также напомнила, что рейсы будут ходить регулярно.

Напомним, что в этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

Они отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.

#метеор #судно #Татарстан #удмуртия
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