Власти Татарстана запретили в 2023 году увеличивать число чиновников

В будущем году органы государственной власти Татарстана не смогут увеличивать количество своих сотрудников. Это следует из статьи 15 закона о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, который Президент РТ Рустам Минниханов подписал накануне.

«Органы государственной власти Республики Татарстан не вправе принимать в 2023 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Татарстан, а также работников органов государственной власти и государственных казенных учреждений Республики Татарстан <…>», — сказано в документе.

Впрочем, предусмотрены и исключения. Численность чиновников может быть увеличена при «наделении органов государственной власти Республики Татарстан, государственных казенных учреждений Республики Татарстан новыми функциями и полномочиями».

Вместе с тем органам местного самоуправления также рекомендовано «не принимать в 2023 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 год.