Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 год

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ был принят Государственным Советом РТ 18 ноября.

Согласно закону, прогнозируемый объем доходов бюджета на 2023 год составит 343,9 млрд рублей, расходов – 371 млрд рублей. Дефицит запланирован в сумме 27,1 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2024 год рассчитаны в размере 367,4 млрд рублей, расходы – 394,6 млрд рублей, дефицит – 27,2 млрд рублей.

Доходы регионального бюджета на 2025 год ожидаются в сумме 366,9 млрд рублей, расходы – 394,3 млрд рублей, дефицит – 27,3 млрд рублей.

Депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов одобрили бюджет республики на 2023–2025 годы на 37-м заседании парламента, о чем сообщал «Татар-информ».