Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Марата Садыкова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. С уходом Садыкова общественность республики понесла тяжелую утрату, отмечается в некрологе.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года в городе Буинск Татарской АССР. В 1993 году после окончания педиатрического факультета Казанского государственного медицинского института начал свою трудовую деятельность в Республиканском медицинском диагностическом центре города Казани врачом-педиатром.

В 1993 – 1995 годы проходил клиническую ординатуру на кафедре поликлинической педиатрии Казанского государственного медицинского института. С 1996 по 2000 год работал заместителем главного врача консультативно-диагностического центра Приволжского района городской клинической больницы № 18 города Казани. С 2000 по 2018 год возглавлял крупные медицинские учреждения столицы республики – городское специализированное медицинское объединение «Онкология», городскую клиническую больницу № 7.

Минздрав РТ Садыков возглавил в 2018 году. «Весь свой профессиональный опыт, знания он направил на укрепление и дальнейшую модернизацию системы здравоохранения республики. Были успешно реализованы федеральные и республиканские программы, открыты новые медицинские высотехнологичные центры, в сельской местности расширилась сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Последовательно проводилась цифровизация медицинских услуг. В своей деятельности им уделялось постоянное внимание повышению качества и доступности медицинской помощи для всех жителей Татарстана», – говорится в тексте.

Благодаря своим усилиям и организованной совместной работе медицинских работников, волонтеров, Садыкову удалось преодолеть серьезные последствия главного вызова последних лет – пандемии Covid-19.

Министр избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан IV и V созывов. В некрологе отмечается, что плодотворный труд и профессиональные заслуги Садыкова отмечены высокими наградами, среди которых – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники, нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

«Марат Садыков проявил себя высококвалифицированным, ответственным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Высокие деловые и человеческие качества, чувство общественного долга и преданность своему делу, внимательное и чуткое отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Марате Наилевиче Садыкове навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в тексте.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Буинского района Ранис Камартдинов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов.

Напомним, Марат Садыков ушел из жизни 29 января в возрасте 53 лет, церемония прощания с ним проходит сегодня в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма.