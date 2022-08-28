Власти Татарстана выделят субсидии производителям самолетов

В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим самолеты на территории республики. Средства выделяются для возмещения затрат, связанных с их производством, говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Заниматься распределением субсидий будет Минпромторг РТ. Получатели выплат не должны иметь долгов по налогам, штрафам, быть в процессе ликвидации предприятия. Также выплаты не смогут получить иностранные юрлица или компании, в уставном капитале которых доля иностранных активов превышает 50%.

Напомним, в столице Татарстана самолеты выпускает Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Подробнее о том, как работают предприятия авиационной отрасли в условиях санкций и когда начнут курсировать импортозамещенные самолеты можно узнать в материале «Татар-информа».