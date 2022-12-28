Власти Татарстана выделят почти 18 млрд рублей на обеспечение граждан жильем в 2023 году

В Татарстане утверждена программа государственной поддержки граждан в обеспечении жильем на 2023-й год. Ее финансирование составит почти 18 млрд рублей – соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Общий объем затрат программы составит 17 млрд 998 млн рублей, в том числе за счет платежей организаций республики в соответствии с заключенными договорами пожертвования и соглашениями – более 9 млн рублей. На предоставление поддержки в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям с детьми выделят 700 млн рублей. На финансирование формирования земельных участков, подлежащих включению в государственный резерв земель РТ, выделяется более 6 млн рублей.

В том числе программа позволит финансировать мероприятия по обеспечению жильем в Татарстане в системе социальной ипотеки.

Программа принимается для организации эффективной системы обеспечения граждан с различным уровнем доходов доступным жильем. Также она поможет в формировании в республике эффективного рынка жилья для постоянного и временного проживания на основе права собственности или найма, отмечается в документе.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, в этом году в Татарстане побит рекорд по строительству домов – в республике ввели в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья.