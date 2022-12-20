«Черта еще не подведена, а уже рекорд»: в Татарстане построили 3 млн кв. м жилья

В этом году в Татарстане побит рекорд по строительству домов – в республике ввели в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на встрече с журналистами в Минстрое. При этом это еще не окончательный показатель, так как работа продолжается и сегодня, подчеркнул он.

«Черта еще не подведена, работа ведется, есть соответствующие заделы на следующий период. Наши строители серьезно вложились в новые проекты, несмотря на определенные риски с учетом ситуации в экономике», – отметил он.

Фролов напомнил, что на прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение по льготным проектам покупки жилья. По его мнению, это «даст дополнительный толчок строителям в части реализации отдельных проектов».

Кроме того, продолжается реализация 44 программ по строительству и капремонту объектов – на это в бюджете заложены средства, заверил Фролов.