Власти Татарстана возместят расходы бизнеса за помощь при крушении самолета L 410

Из резервного фонда Кабмина Татарстана выделят средства для возмещения затрат юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставили транспорт и услуги по питанию, проживанию близким и родственникам погибших при крушении самолета L 410 в Мензелинске. Также расходы компенсируют ликвидаторам последствий крушения, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Контролировать распределение выделенных средств будет МЧС РТ. Для получения выплаты необходимо отправить заявку с приложением финансово-экономического обоснования и другие документы.

Напомним также, что в октябре прошлого года власти Татарстана приняли решение выделить семьям погибших в авиакатастрофе по 1 млн рублей.

Крушение L 410 в Мензелинске произошло 10 октября 2021 года. В момент трагедии на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа, 16 человек погибли.