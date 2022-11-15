Власти Татарстана увеличили ежемесячную надбавку к зарплате молодых педагогов

В Татарстане внесли изменения в порядок начисления ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам. Возраст педагогов, имеющих право на надбавку, подняли с 30 до 35 лет, а также увеличили сами суммы, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Размер надбавки увеличен с 1 тыс. 111 рублей до 2 тыс. 510 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, ежемесячная стимулирующая надбавка педработникам – молодым специалистам устанавливается с даты трудоустройства в течение первых трех лет непрерывной работы на педагогической должности. Решение об установлении, прекращении, продлении выплаты утверждается приказом организации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минобор РТ предложил повысить надбавку молодым педагогам до 2,5 тыс. рублей, объясняя это невысокими зарплатами начинающих учителей.