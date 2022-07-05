Минобрнауки Татарстана предложило повысить надбавку молодым педагогам до 2,5 тыс. рублей

Министерство образования и науки Татарстана попросило Правительство республики повысить надбавку молодым педагогам. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Нами в адрес Премьер-министра республики внесено предложение о повышении суммы надбавки молодым педагогам до 2,5 тыс. рублей, – рассказал докладчик. – Действует ежемесячная надбавка молодым педагогам в течение первых трех лет в размере 1 111 рублей».

По словам Поминова, зарплата начинающего учителя, который работает на ставку после окончания учреждения среднего профессионального образования, составляет чуть менее 16 тыс. рублей, после вуза – 18 тыс. рублей.

Он уточнил, что в системе образования Татарстана трудятся более 64 тыс. педагогических работников, включая 32 тыс. учителей и более 16 тыс. воспитателей детсадов. Средний возраст учителя составляет 48 лет, доля работающих учителей пенсионного возраста – около 20%.

«Средняя заработная плата педработников в первом квартале 2022 года достигла более 41 тыс. рублей, воспитателей – 35 тыс. рублей, педагогов организаций дополнительного образования – около 40 тыс. рублей», – подчеркнул первый заместитель министра образования и науки.

Он добавил, что укомплектованность школ педагогическими кадрами на конец учебного года составила 99,6% от потребности.