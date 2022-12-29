Власти Татарстана утвердили порядок по защите жителей от бездомных животных

В Татарстане утвержден порядок предотвращения причинения вреда жителям бездомными животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

К фактам причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан относятся причинение такими животными травм, повлекших вред здоровью разной степени тяжести или смерть.

К случаям, когда бродячие животные представляют угрозу, относятся их нахождение в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов; проявление агрессии в отношении других животных или людей, а также нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено.

Для снижения риска причинения вреда людям бездомными животными должен проводиться мониторинг их популяции, отлов с последующим помещением в приют. Также сюда относится профилактическая работа, которая включает в себя запрет на жестокое обращение с бездомными животными, провоцирование их на агрессию, запрет самостоятельного отлова и другие меры.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года, контролировать работу будет Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в 2023 году отловом бездомных животных будет заниматься «Зооцентр», на территории которого для них создан приют.