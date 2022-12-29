Стало известно, кто займется отловом бездомных собак в Казани в 2023 году

Отловом бездомных собак в Казани в 2023-м году займется прежний подрядчик – ООО «Зооцентр», следует из документов на сайте госзакупок. Также эту информацию «Татар-информу» подтвердил директор организации Рустам Нуруллин.

«Да, наша организация уже выиграла», – отметил Нуруллин.

«Зооцентр» стал единственной организацией, принявшей участие в конкурсе. Отмечается, что поданная заявка соответствует требованиям, в результате чего Комитет ЖКХ Исполкома Казани заключил с ним муниципальный контракт на 30 млн 997 тыс. рублей. Каждая услуга в отдельности оценивается в 5 тыс. 374 рубля.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что подрядчик должен будет проводить лечебно-профилактические мероприятия – вакцинацию, дегельминтизацию, дезинсекцию, содержать животных без владельца в приюте 10 календарных дней до операции, а также после операции, стерилизации и кастрации.

Также на подрячика возложена функция по умерщвлению бездомных животных, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, и утилизация их трупов.

Отметим, что по правилам, после отлова собак доставляют в пункт временного содержания, где в течение 10 дней их осматривают ветеринары. Если животное полностью здоровое, то его стерилизуют и выпускают на улицу. Агрессивных собак оставляют в приюте, а неизлечимо больных – отправляют на эвтаназию.

В течение последних нескольких лет тендер на отлов и содержание бездомных собак выигрывает «Зооцентр».