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Власти Татарстана утвердили новый грант для педагогов – «Наш новый учитель»
В Татарстане появился новый грант для поддержки педагогов «Наш новый учитель». Планируется, что он, в числе прочего, поможет справиться с кадровым голодом в образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Соискателями на получение гранта могут стать педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Минобру РТ. Они должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. На момент подачи заявки на получение гранта педагогам должно быть не более 35 лет, а их профессиональный стаж должен составлять не менее трех лет, говорится в документе.
Согласно положению, в год будет предоставляться не более 200 грантов. Получить выплату можно после прохождения отбора.
Среди целей утверждения гранта в документе обозначены преодоление кадрового дефицита, поддержка перспективных педагогов, мотивация их профессионального роста и другие.
Напомним, накануне власти Казани пожаловались на кадровый дефицит в городских школах. Особенно, по данным Управления образования, не хватает учителей начальных классов.
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