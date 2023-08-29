Власти Татарстана утвердили новый грант для педагогов – «Наш новый учитель»

В Татарстане появился новый грант для поддержки педагогов «Наш новый учитель». Планируется, что он, в числе прочего, поможет справиться с кадровым голодом в образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Соискателями на получение гранта могут стать педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Минобру РТ. Они должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. На момент подачи заявки на получение гранта педагогам должно быть не более 35 лет, а их профессиональный стаж должен составлять не менее трех лет, говорится в документе.

Согласно положению, в год будет предоставляться не более 200 грантов. Получить выплату можно после прохождения отбора.

Среди целей утверждения гранта в документе обозначены преодоление кадрового дефицита, поддержка перспективных педагогов, мотивация их профессионального роста и другие.

Напомним, накануне власти Казани пожаловались на кадровый дефицит в городских школах. Особенно, по данным Управления образования, не хватает учителей начальных классов.