Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани пожаловались на дефицит учителей начальных классов
В казанских школах наблюдается дефицит учителей начальных классов, заявил на деловом понедельнике начальник Управления образования Ирек Ризванов. По его словам, власти города пытаются решить эту проблему за счет сотрудничества с вузами и ссузами.
«Мы тесно взаимодействием по этому вопросу с педагогическим колледжем и КФУ», – пояснил Ризванов.
Он добавил, что в Казани ежегодно проводится конкурсный отбор выпускников школ на целевую подготовку педагогических кадров. На сегодняшний день по этой программе высшее образование получают 195 студентов.
«Начиная с первого курса студенты тесно взаимодействуют с образовательной организацией, в которой будут работать», – добавил он.
Помогают также специалисты, которые приезжают в Казань из других городов и регионов. Так, по словам Ризванова, за два года в столицу Татарстана переехали 130 педагогов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»