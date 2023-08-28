Власти Казани пожаловались на дефицит учителей начальных классов

В казанских школах наблюдается дефицит учителей начальных классов, заявил на деловом понедельнике начальник Управления образования Ирек Ризванов. По его словам, власти города пытаются решить эту проблему за счет сотрудничества с вузами и ссузами.

«Мы тесно взаимодействием по этому вопросу с педагогическим колледжем и КФУ», – пояснил Ризванов.

Он добавил, что в Казани ежегодно проводится конкурсный отбор выпускников школ на целевую подготовку педагогических кадров. На сегодняшний день по этой программе высшее образование получают 195 студентов.

«Начиная с первого курса студенты тесно взаимодействуют с образовательной организацией, в которой будут работать», – добавил он.

Помогают также специалисты, которые приезжают в Казань из других городов и регионов. Так, по словам Ризванова, за два года в столицу Татарстана переехали 130 педагогов.